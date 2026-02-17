Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Wilsum - Autofahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Wilsum (ots)

Am Dienstag, den 17. Februar 2026, kam es gegen 00:20 Uhr auf der Itterbecker Straße in Fahrtrichtung Wilsum zu einem Verkehrsunfall.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 27-jähriger Fahrer mit einem Skoda Octavia die Itterbecker Straße, als er in einer Rechtskurve aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn abkam und gegen einen Baum prallte.

Der Fahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Nach der Erstversorgung durch Rettungskräfte vor Ort wurde er in ein Krankenhaus gebracht.

Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell