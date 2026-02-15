Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haren - Einbruch in Pfarrhaus - Polizei sucht Zeugen

Haren (ots)

Am Samstag, den 14. Februar 2026, kam es zwischen 14:45 Uhr und 15:00 Uhr zu einem Einbruch in das Pfarrhaus der katholischen Kirchengemeinde St. Martinus an der Langen Straße in Haren. Nach bisherigen Erkenntnissen gelangte ein bislang unbekannter Täter zunächst in das Gebäude und verschaffte sich anschließend gewaltsam Zutritt zu einem verschlossenen Büroraum. Dort wurden mehrere Gegenstände entwendet.

Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben:

- etwa 20 Jahre alt

- ca. 176 cm groß

- dunkle Haare und dunkler Bart

- schmale Statur

- bekleidet mit dunkler Hose sowie schwarzer Jacke mit weißem Schriftzug auf der Rückseite

- sprach Deutsch

Kurz nach der Tat soll der Tatverdächtige noch beim Gottesdienst gewesen sein. Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zum beschriebenen Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Haren unter der Telefonnummer 05932/72100 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell