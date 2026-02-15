Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Spelle - Verkehrsunfallflucht auf Parkplatz - Polizei sucht Zeugen

Spelle (ots)

Am Samstag, den 14. Februar 2026, kam es gegen 11:38 Uhr auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Ringstraße in Spelle zu einer Verkehrsunfallflucht.

Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr eine 26-jährige Fahrerin eines Mazda 3 rückwärts aus einer Parklücke. Zeitgleich fuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer ebenfalls rückwärts aus einer gegenüberliegenden Parklücke. Dabei kam es zum Zusammenstoß, wodurch an beiden Fahrzeugen Sachschaden entstand.

Die 26-Jährige fuhr anschließend wieder vorwärts in ihre Parklücke, um den Unfall zu klären. Währenddessen entfernte sich die bislang unbekannte Fahrzeugführerin jedoch vom Unfallort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Bei dem flüchtigen Fahrzeug soll es sich um einen schwarzen oder grauen, kleineren SUV gehandelt haben. Nach dem Zusammenstoß soll das Fahrzeug im Bereich des rechten Hinterrades beschädigt gewesen sein. Die Fahrerin wird als etwa 70 bis 80 Jahre alt mit hellen Haaren beschrieben.

Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen, zum Fahrzeug oder zur Fahrzeugführerin geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Spelle unter der Telefonnummer 05977/204360 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell