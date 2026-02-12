Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Emsbüren - Paketzustellerin verunfallt auf der L58

Emsbüren (ots)

Am Mittwochabend, 11. Februar 2026, kam es gegen 21:04 Uhr auf der L58 zwischen Hesselte und Helschen zu einem Verkehrsunfall.

Eine 25-jährige Fahrerin eines Ford Transit, die als Paketzustellerin unterwegs war, befuhr die L58 aus Richtung Hesselte kommend in Fahrtrichtung Helschen. In einer Linkskurve kam sie aus bislang ungeklärter Ursache alleinbeteiligt nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum.

Die 25-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell