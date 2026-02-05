PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-EL: Getelo - Schwerer Verkehrsunfall - 72-Jähriger erliegt Verletzungen

Getelo (ots)

Am Donnerstag, 5. Februar 2026, kam es gegen 11:20 Uhr in Getelo zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem ein Mann tödlich verletzt wurde.

Ein 58-jähriger Fahrer eines Traktors war auf dem Holthuiser Weg in Richtung Ringstraße unterwegs. An der Einmündung zur Ringstraße beabsichtigte er, die Straße geradeaus zu überqueren. Dabei übersah er nach bisherigen Erkenntnissen den von rechts kommenden, vorfahrtsberechtigten 72-jährigen Fahrer eines Nissan Micra.

Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der 72-Jährige erlitt dabei tödliche Verletzungen und verstarb trotz sofort eingeleiteter Rettungsmaßnahmen noch an der Unfallstelle. Der 74-jährige Beifahrer im Nissan wurde leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

Für die Dauer der Unfallaufnahme musste der Bereich zeitweise bis 14.30 Uhr gesperrt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

