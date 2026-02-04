PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn
Neuenhaus - Verfolgungsfahrt nach Verkehrskontrolle - Polizei sucht Zeugen

Nordhorn / Neuenhaus (ots)

Am Montagabend, 2. Februar 2026, ist es auf der B403 zwischen Neuenhaus und Nordhorn zu einer gefährlichen Verfolgungsfahrt gekommen.

Eine Streifenwagenbesatzung der Polizei Emlichheim beabsichtigte gegen 18:40 Uhr, einen weißen VW Golf im Bereich eines Kreisverkehrs an der Uelsener Straße in Neuenhaus zu kontrollieren. Nachdem die Beamten das Anhaltesignal "Stopp Polizei" einschalteten, setzte der Fahrzeugführer seine Fahrt zunächst fort und beschleunigte anschließend stark.

Im weiteren Verlauf flüchtete der Pkw mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit über die B403 in Richtung Nordhorn. Nach bisherigen Erkenntnissen überholte der Fahrer dabei andere Verkehrsteilnehmer trotz Gegenverkehrs, missachtete mehrere rote Ampeln und schaltete zeitweise die Fahrzeugbeleuchtung aus, um sich der Kontrolle zu entziehen.

Die Verfolgungsfahrt endete schließlich in Nordhorn, wo das Fahrzeug in einen Feldweg abbog und dort nach kurzer Strecke zum Stillstand kam. Einsatzkräfte konnten den 33-jährigen Fahrer vor Ort stellen. Im Rahmen der weiteren Ermittlungen stellte sich heraus, dass an dem Fahrzeug gefälschte Kennzeichen angebracht waren. Zudem bestand für den Pkw kein Versicherungsschutz. Weiterhin war der Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Gegen ihn wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.

Die Polizei sucht nun Zeugen sowie mögliche Verkehrsteilnehmer, die durch die Fahrweise des VW Golf gefährdet wurden. Diese werden gebeten, sich bei der Polizei in Emlichheim unter der Telefonnummer 05943 92000 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

