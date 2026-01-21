Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Meppen - Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem Mann
Meppen (ots)
Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach dem vermissten Ansgar Wigbers (51 Jahre), wohnhaft im Lupinenweg in Meppen.
Herr Wigbers verließ heute gegen 10:30 Uhr die Tagespflegeeinrichtung "Haus Orde", Orde 8 in Meppen, vermutlich mit dem Ziel seiner Wohnanschrift. Dort ist er bislang nicht angekommen und gilt seitdem als vermisst.
Der Vermisste ist demenzerkrankt und daher möglicherweise nicht orientiert. Auf lebensnotwendige Medikamente ist er nach derzeitigen Erkenntnissen nicht angewiesen.
Personenbeschreibung:
ca. 183 cm groß
trägt eine rote Jacke
schwarze Trainingshose
Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Wer Hinweise zum Aufenthaltsort von Ansgar Wigbers geben kann, wird gebeten, sich umgehend bei der Polizei Meppen unter der Rufnummer 05931 / 9490 zu melden.
