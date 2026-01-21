Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem Mann

Bild-Infos

Download

Meppen (ots)

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach dem vermissten Ansgar Wigbers (51 Jahre), wohnhaft im Lupinenweg in Meppen.

Herr Wigbers verließ heute gegen 10:30 Uhr die Tagespflegeeinrichtung "Haus Orde", Orde 8 in Meppen, vermutlich mit dem Ziel seiner Wohnanschrift. Dort ist er bislang nicht angekommen und gilt seitdem als vermisst.

Der Vermisste ist demenzerkrankt und daher möglicherweise nicht orientiert. Auf lebensnotwendige Medikamente ist er nach derzeitigen Erkenntnissen nicht angewiesen.

Personenbeschreibung:

ca. 183 cm groß

trägt eine rote Jacke

schwarze Trainingshose

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Wer Hinweise zum Aufenthaltsort von Ansgar Wigbers geben kann, wird gebeten, sich umgehend bei der Polizei Meppen unter der Rufnummer 05931 / 9490 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell