Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lathen - Verkehrsunfall mit Fahrerflucht - Zeugen gesucht

Lathen (ots)

Im Zeitraum von Freitag, den 16.01.2026, gegen 23:50 Uhr, bis Samstag, den 17.01.2026, gegen 14:00 Uhr, kam es in Lathen zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Fahrerflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte beim Ein- oder Ausparken in eine Parklücke einen geparkten BMW im Bereich der Straße Eschring. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Meppen unter der Rufnummer 05931/9490 zu melden.

