Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Werlte - Versuchte gefährliche Körperverletzung nach Streit im Straßenverkehr - Polizei sucht Zeugen

Werlte (ots)

Am Dienstag, den 30.12.2025, kam es gegen 17:15 Uhr in der Harrenstätter Straße in Werlte, in Höhe der Hausnummer 12a, zu einer versuchten gefährlichen Körperverletzung sowie zu Bedrohung und Nötigung.

Nach bisherigen Erkenntnissen entwickelte sich nach einer Verkehrssituation ein Streit zwischen zwei Beteiligten. In dessen Verlauf nahm ein bislang unbekannter Beschuldigter eine Axt aus dem Kofferraum seines Fahrzeugs und ging damit auf einen 25-jährigen Geschädigten zu. Zu einem Einsatz der Axt kam es nicht. Die Beteiligten trennten sich anschließend.

Im Fahrzeug des Geschädigten befanden sich zudem dessen 25-jährige Ehefrau sowie die beiden gemeinsamen Kinder im Alter von fünf und drei Jahren.

Der unbekannte Mann war mit einem silber- bzw. graufarbener Mercedes CLK (Modell W208) mit einem Kennzeichen aus dem Zulassungsbereich Osnabrück unterwegs.

Der Mann wird wie folgt beschrieben: etwa 187 cm groß, hochgestellte Haare, tiefer Bart (kein Vollbart). Er trug eine dunkle Weste, eine silberfarbene Jogginghose sowie ein Oberteil mit Kapuze. Er sprach Deutsch mit russischem Akzent.

Zeugen, die Hinweise zu dem Tatgeschehen, dem beschriebenen Fahrzeug oder dem unbekannten Mann geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Werlte unter der Rufnummer 05951 / 995300 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell