Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haren - Einbruch in Vereinsheim - Polizei bittet um Hinweise

Haren (ots)

In der Zeit zwischen Samstag, dem 10.01.2026, gegen 21:00 Uhr, und Montag, dem 12.01.2026, etwa 16:00 Uhr, kam es in der Straße An der Mühle in Haren zu einem Einbruch in ein Vereinsheim.

Nach bisherigen Erkenntnissen verschaffte sich eine bislang unbekannte Täterschaft gewaltsam Zutritt zu dem Vereinsheim. Anschließend durchsuchten sie die Räumlichkeiten.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit noch unklar. Hinweise nimmt die Polizei Haren unter der Rufnummer (05932) 72100 entgegen.

