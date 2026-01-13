Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Eis fällt von Brücke auf Pkw - Polizei ermittelt wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr

Meppen (ots)

Am Montag kam es gegen 15:10 Uhr auf der Hasebrinkstraße in Meppen zu einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 33-jährige Frau mit einem Skoda Octavia die Hasebrinkstraße aus Richtung Bokeloher Straße kommend, als plötzlich Eis von einer der dortigen Brücken herabfiel. Das Eis traf die Frontscheibe des Pkw und beschädigte diese. Die Fahrerin konnte auf der Brücke zwei Personen wahrnehmen. Ob das Eis mutmaßlich von dort herabgeworfen wurde, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen und kann bislang nicht ausgeschlossen werden.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den Personen auf der Brücke geben können, sich bei der Polizei in Meppen unter der Rufnummer 05931 / 9490 zu melden.

