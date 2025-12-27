Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - VW Polo beschädigt - Zeugen gesucht

Meppen (ots)

Am Montag, den 22.12.25 zwischen 16:25 - 18:15 Uhr, kam es in der Tiefgarage des VIA PLAZA, An der Mündung in 49716 Meppen, zu einem Verkehrsunfall. Der unbekannte Unfallverursacher touchiert einen grauen VW Polo mit niederländischem Kennzeichen und entfernt sich danach vom Unfallort.

Der Unfallverursacher oder Zeugen des Unfalls werden gebeten sich bei der Polizei Meppen unter der Telefonnummer 05931-9490 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell