POL-EL: Nordhorn - Öffentlichkeitsfahndung - 83-jährige Mechthild Hülk aus Seniorenzentrum in Nordhorn vermisst

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Nordhorn - Öffentlichkeitsfahndung - 83-jährige Mechthild Hülk aus Seniorenzentrum in Nordhorn vermisst

Nordhorn (ots)

Seit Freitagnachmittag, 26. Dezember 2025, wird die 83-jährige Mechthild Hülk vermisst. Die Frau ist Bewohnerin der Kurzzeitpflege in einem Seniorenzentrum am Immenweg, in Nordhorn.

Frau Hülk leidet stark an Demenz, ist jedoch gut zu Fuß und ihre Erkrankung ist für Außenstehende nicht unmittelbar erkennbar. Sie hat keine Ortskenntnisse in Nordhorn.

Personenbeschreibung:

- Name: Mechthild Hülk

- Alter: 83 Jahre

- Stark dement

- Keine Orientierung in Nordhorn und Umgebung

- Gut zu Fuß

Bekleidung:

- Jeanshose

- Pinker Pullover

- Blaue Stoffjacke

- Beige-orange Winterjacke

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten nimmt die Polizei Nordhorn unter der Rufnummer 05921/3090 entgegen.

