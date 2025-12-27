Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Stavern - Gartenhütte brennt nieder

Stavern (ots)

Am Freitag, 26. Dezember 2025, wurde die Polizei zu einem Brand an der Straße Brunefort in Stavern gerufen. Dort war eine Gartenhütte an einem Forellenteich in Brand geraten.

Eine Zeugin hatte das Feuer gegen 20:30 Uhr während der Fahrt bemerkt und umgehend die Rettungsleitstelle verständigt. Die Feuerwehr Berßen war mit 22 Einsatzkräften und drei Fahrzeugen vor Ort.

Zum Brandzeitpunkt befanden sich keine Personen in der Gartenhütte. Es wurde niemand verletzt. Die Hütte, die als einfache Garten- und Gerätehütte genutzt wurde, brannte vollständig aus. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 2.500 Euro geschätzt. Wie es zum Brand kam ist derzeit noch unklar.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell