POL-EL: Bad Bentheim - 28-jähriger Rene Dekkers vermisst

Bad Bentheim (ots)

Seit Donnerstagabend wird der 28-jährige Rene Dekkers aus Bad Bentheim vermisst. Er ist mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Fuß oder gegebenenfalls mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs. Rene ist etwa 1,87 Meter groß, hat längere dunkle Haare sowie einen Vollbart. Er trägt vermutlich schwarze Turnschuhe, eine graue Jogginghose sowie einen Bundeswehr-Parka. Personen, die Rene gesehen haben oder Hinweise auf seinen Aufenthaltsort geben können, werden gebeten, sich umgehend bei der Polizei Nordhorn unter der Rufnummer 05921/3090 zu melden.

