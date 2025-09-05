Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Aschendorf - 14-jährige Angelina Köhler vermisst

Aschendorf (ots)

Seit Donnerstagmittag wird die 14-jährige Angelina Köhler vermisst. Sie hat das KJP Aschendorf verlassen und ist bislang nicht zurückgekehrt. Angelina ist etwa 165 cm groß, schlank, hat langes blondes Haar und trug zuletzt ein rosa Oversize-Shirt, einen schwarzen Pullover sowie weiße Turnschuhe. Aufgrund einer Hörschädigung ist sie auf Hörgeräte angewiesen.

Personen, die Angelina gesehen haben oder Hinweise auf ihren Aufenthaltsort geben können, werden gebeten, sich umgehend bei der Polizei Papenburg unter der Rufnummer 04961/9260 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell