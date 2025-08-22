PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - 14-jährige Angelina Köhler vermisst (Fotos)

POL-EL: Papenburg - 14-jährige Angelina Köhler vermisst (Fotos)
  • Bild-Infos
  • Download
  • Ein weiterer Medieninhalt

Papenburg (ots)

Seit dem 15.08.2025, 22:00 Uhr, wird die 14-jährige Angelina Köhler vermisst. Sie ist aus dem Marienstift in Papenburg abgängig. Angelina ist etwa 165 cm groß, schlank, hat langes blondes Haar und schminkt auffällig stark ihre Augenbrauen. Ihre derzeitige Kleidung ist unbekannt. Aufgrund einer Hörschädigung ist sie auf Hörgeräte angewiesen. Personen, die Angelina gesehen haben oder Hinweise auf ihren Aufenthaltsort geben können, werden gebeten, sich umgehend bei der Polizei Papenburg unter der Rufnummer 04961/9260 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Corinna Maatje
Pressesprecherin
Telefon: 0591 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Alle Meldungen Alle
  • 22.08.2025 – 11:07

    POL-EL: Papenburg - Zeugen gesucht

    Papenburg (ots) - Am Mittwoch, den 20.08.2025, kam es gegen 16:30 Uhr auf der Birkenallee in Höhe Hausnummer 153 zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Fahrzeugführern. Nach bisherigen Erkenntnissen gerieten ein BMW-Fahrer und der Fahrer eines Audi aufgrund einer vorausgegangenen Verkehrssituation in Streit. Dieser Streit führte sowohl zu verbalen als auch zu körperlichen Auseinandersetzungen. Durch das Verhalten der Kontrahenten staute sich der Verkehr auf der ...

    mehr
  • 22.08.2025 – 10:30

    POL-EL: Sögel - Diebstahl vor Bekleidungsgeschäft

    Sögel (ots) - Am Donnerstag kam es gegen 09:10 Uhr zu einem Diebstahl vor dem Bekleidungsgeschäft in der Clemens-August-Straße in Sögel. Ein bislang unbekannter Täter entwendete etwa 10 Kleidungsstücke von einem Kleiderständer vor dem Geschäft. Anschließend flüchtete er fußläufig in Richtung Schloss Clemenswerth. Der Täter ist männlich, schlank und etwa 175 bis 185 cm groß. Er trug ein beiges Oberteil und ...

    mehr
  • 22.08.2025 – 09:41

    POL-EL: Papenburg - Polizei sucht geschädigten Fahrzeughalter nach Unfall

    Papenburg (ots) - Am Mittwochmorgen, 20. August, gegen 08:50 Uhr kam es auf dem Parkplatz des Carre am Hauptkanal links zu einem Verkehrsunfall. Ein Zeuge beobachtete, wie ein 80-jähriger Autofahrer mit seinem Pkw einen dort abgestellten Kleinbus - vermutlich einen Ford oder ähnlichen Bulli mit niederländischem Kennzeichen (Fragment: TLL-...) - beschädigte. Durch ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren