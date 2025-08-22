Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - 14-jährige Angelina Köhler vermisst (Fotos)

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Papenburg (ots)

Seit dem 15.08.2025, 22:00 Uhr, wird die 14-jährige Angelina Köhler vermisst. Sie ist aus dem Marienstift in Papenburg abgängig. Angelina ist etwa 165 cm groß, schlank, hat langes blondes Haar und schminkt auffällig stark ihre Augenbrauen. Ihre derzeitige Kleidung ist unbekannt. Aufgrund einer Hörschädigung ist sie auf Hörgeräte angewiesen. Personen, die Angelina gesehen haben oder Hinweise auf ihren Aufenthaltsort geben können, werden gebeten, sich umgehend bei der Polizei Papenburg unter der Rufnummer 04961/9260 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell