PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Vermisstenfahndung (Foto)(Korrektur Datum)

POL-EL: Nordhorn - Vermisstenfahndung (Foto)(Korrektur Datum)
  • Bild-Infos
  • Download

Nordhorn (ots)

Derzeit wird der 40-jährige Stefan Stroot aus Nordhorn vermisst. Er wurde letztmalig am 18. August gegen 20:15 Uhr auf einer Bank an der Vechte, in Höhe des VVV-Turms, gesehen. Am heutigen Tag wurden an der Brücke an der Firnhaberstraße sein Koffer sowie sein Handy aufgefunden. Stefan Stroot ist etwa 1,70 Meter groß. Er hat dunkles, blondes und schütteres Haar. Er trägt einen Bart und hat braune Augen (siehe Foto). Trotz einer heute durchgeführten groß angelegten Suchaktion konnte der Vermisste bislang nicht gefunden werden. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Wer Hinweise zum Aufenthaltsort von Stefan Stroot geben kann oder ihn seit dem gestrigen Abend gesehen hat, wird gebeten, sich umgehend mit der Polizei Nordhorn unter Tel. 05921 3090 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Corinna Maatje
Pressesprecherin
Telefon: 0591 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Alle Meldungen Alle
  • 19.08.2025 – 13:53

    POL-EL: Freren - Diebstahl von Stauden

    Freren (ots) - Zwischen dem 05.08.2025, 18:00 Uhr, und dem 17.08.2025, 11:00 Uhr, entwendete ein bislang unbekannter Täter vier auf einer Grabstätte eines Friedhofs in der Goldstraße in Freren eingepflanzte Stauden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 40 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Freren unter der Rufnummer 05902/949620 entgegen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft ...

    mehr
  • 19.08.2025 – 13:11

    POL-EL: Wietmarschen - Falschfahrer gemeldet - Zeugen gesucht

    Wietmarschen (ots) - In der vergangenen Nacht, zwischen 23:47 Uhr und 23:54 Uhr, gingen innerhalb kurzer Zeit sieben Notrufe zu einem Falschfahrer auf der BAB 31 ein. Der Pkw befuhr die Richtungsfahrbahn Norden in Richtung Süden zwischen der Abfahrt Lingen und der Rastanlage Ems-Vechte Ost. Im Rahmen der eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnte das Fahrzeug nicht mehr ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren