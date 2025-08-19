Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Vermisstenfahndung (Foto)(Korrektur Datum)

Bild-Infos

Download

Nordhorn (ots)

Derzeit wird der 40-jährige Stefan Stroot aus Nordhorn vermisst. Er wurde letztmalig am 18. August gegen 20:15 Uhr auf einer Bank an der Vechte, in Höhe des VVV-Turms, gesehen. Am heutigen Tag wurden an der Brücke an der Firnhaberstraße sein Koffer sowie sein Handy aufgefunden. Stefan Stroot ist etwa 1,70 Meter groß. Er hat dunkles, blondes und schütteres Haar. Er trägt einen Bart und hat braune Augen (siehe Foto). Trotz einer heute durchgeführten groß angelegten Suchaktion konnte der Vermisste bislang nicht gefunden werden. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Wer Hinweise zum Aufenthaltsort von Stefan Stroot geben kann oder ihn seit dem gestrigen Abend gesehen hat, wird gebeten, sich umgehend mit der Polizei Nordhorn unter Tel. 05921 3090 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell