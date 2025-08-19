Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Bad Bentheim - Öffentlichkeitsfahndung nach Diebstahl
Bad Bentheim (ots)
Am 21.03.2025, gegen 11:04 Uhr, hob eine bislang unbekannte Frau an einem Geldautomaten der Sparkasse am Paulinenweg in Bad Bentheim mehrfach unbefugt Bargeld ab. Zuvor hatte die Täterin die EC-Karte aus einer Wohnung entwendet. Die Polizei fahndet nun mit Fotos (siehe Anhang) nach der unbekannten Person. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Bad Bentheim unter Tel.: 05922-776600 zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Corinna Maatje
Pressesprecherin
Telefon: 0591 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de
Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.
Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell