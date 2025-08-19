PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Bad Bentheim - Öffentlichkeitsfahndung nach Diebstahl

Bad Bentheim (ots)

Am 21.03.2025, gegen 11:04 Uhr, hob eine bislang unbekannte Frau an einem Geldautomaten der Sparkasse am Paulinenweg in Bad Bentheim mehrfach unbefugt Bargeld ab. Zuvor hatte die Täterin die EC-Karte aus einer Wohnung entwendet. Die Polizei fahndet nun mit Fotos (siehe Anhang) nach der unbekannten Person. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Bad Bentheim unter Tel.: 05922-776600 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Corinna Maatje
Pressesprecherin
Telefon: 0591 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

  19.08.2025 – 08:55

    POL-EL: Emsbüren - Kabel von Ladesäule entwendet

    Emsbüren (ots) - Bislang unbekannte Personen entwendeten am Montagmorgen gegen 4.50 Uhr mehrere Ladekabel der Ladesäulen an der Merianstraße. Dabei hinterließen sie einen Schaden von mehreren tausend Euro. Hinweise nimmt die Polizei Spelle unter der Rufnummer 05977/204360 entgegen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim Christopher Degner Telefon: +49 591 - 87 204 E-Mail: ...

    mehr
  19.08.2025 – 08:54

    POL-EL: Papenburg - Skoda Kodiaq beschädigt

    Papenburg (ots) - Am Montag zwischen 12.30 und 17 Uhr wurde ein auf dem Parkplatz "Alter Schulweg" abgestellter weißer Skoda Kodiaq durch einen bislang unbekannten Fahrzeugführer beim Ein- oder Ausparken an der Fahrzeugfront beschädigt. Anschließend fuhr der Verursacher davon, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei Papenburg unter der Rufnummer 04961-9260 entgegen. Rückfragen ...

    mehr
  19.08.2025 – 08:53

    POL-EL: Lingen - Opel Corsa durch Radfahrer beschädigt

    Lingen (ots) - Am Montag zwischen 15 und 17.45 Uhr fuhr ein bislang unbekannter Radfahrer die Straße Am Neuen Friedhof. Dabei kam er mutmaßlich nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen das Heck eines dort abgestellten weißen Opel Corsa. Anschließend fuhr der Verursacher davon, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle in Lingen unter der ...

    mehr
