Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lurup - Tauben ausgesetzt

Lurup (ots)

Am 2. August konnten in einem Waldgebiet in Höhe der Straße Alten Kuhlen in Lorup insgesamt acht ausgesetzte, flugunfähige Tauben durch Passanten aufgefunden werden. Es handelt sich um auffällige "federfüßige" Ziertauben (zwei weiße, vier braune und zwei schwarze). Der Schnabel der Tiere ist verkürzt. Es handelt sich nicht um Wildtauben. Bereits im August 2023 wurden in der Gemarkung Lorup identische Ziertauben ausgesetzt. Ein Zusammenhang dürfte naheliegend sein. Bei sachdienlichen Hinweisen zur Herkunft der Tiere wenden Sie sich bitte an die Polizei Papenburg unter der Telefonnummer 04961/926-0.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Corinna Maatje
Pressesprecherin
Telefon: 0591 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

