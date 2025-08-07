Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Emsbüren - Pfeiler beschädigt - Zeugen gesucht

Emsbüren (ots)

Am Mittwochmittag, zwischen 13:00 Uhr und 13:50 Uhr, kam es auf einem Grundstück an der Straße Elbergen in Emsbüren zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer (vermutlich mit einem Lkw oder einem ähnlichen Fahrzeug) wendete mutmaßlich in der Zufahrt. Dabei wurden ein gemauerter Pfeiler sowie ein Begrenzungspfosten beschädigt. Ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern, entfernte sich der Verursacher unerlaubt vom Unfallort. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Spelle unter der Telefonnummer 05977/204360 in Verbindung zu setzen.

