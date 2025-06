Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Papenburg (ots)

Am Montagmorgen, gegen 07:50 Uhr, kam es in Papenburg an der Einmündung Süderweg / Theresienstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Kind leicht verletzt wurde. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer befuhr mit seinem Pkw den Süderweg in Richtung Gutshofstraße und bog nach rechts in die Theresienstraße ab. Zur gleichen Zeit überquerte ein 11-jähriges Kind mit dem Fahrrad den Einmündungsbereich auf dem Gehweg. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Pkw, woraufhin das der Junge stürzte und sich leicht verletzte. An dem Fahrrad entstand ein geringer Sachschaden in Höhe von etwa 250 Euro. Der oder die Unfallverursacher/in verließ die Unfallstelle, ohne sich um das verletzte Kind zu kümmern. Die Person war vermutlich im einem roten VW unterwegs.

Zeugen, die Hinweise zu dem flüchtigen Fahrzeug oder dem Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 04961/926-0 bei der Polizei Papenburg zu melden.

