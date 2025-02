POL-EL: Lingen - Öffentlichkeitsfahndung nach Diebstahl in Goldschmiede - Wer kann Hinweise auf den Täter geben? (Bilder im Anhang)

Uelsen (ots) - Am 27.02.2025 in der Zeit zwischen 11 und 12 Uhr touchierte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer in der Wilsumer Straße in Uelsen mit seinem Fahrzeug ein am Seitenrand abgestellten roten Opel Corsa, wodurch ein Schaden entstand. Der Fahrzeugführer entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden, welcher auf etwa 1500 Euro geschätzt wird, zu kümmern. Zeugen, die ...

