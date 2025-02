Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: A31

Samern - Falschfahrer verursacht Unfall auf der A31

A31 / Samern (ots)

Am Freitagabend gegen 19:15 Uhr kam es auf der A31 in Fahrtrichtung Norden zu einem gefährlichen Verkehrsunfall durch einen Falschfahrer. Ein 64-jähriger Fahrer eines Renault mit niederländischer Zulassung fuhr an der Anschlussstelle Schüttorf-Ost entgegen der Fahrtrichtung auf die Autobahn auf. In der Kurve traf er auf einen 31-jährigen Fahrer eines BMW aus dem Landkreis Grafschaft Bentheim, der die Abfahrt ordnungsgemäß nutzte. Um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden, musste der BMW-Fahrer ausweichen und prallte gegen die Außenschutzplanke. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt unbeirrt in Richtung Süden fort. Der BMW-Fahrer verfolgte ihn entgegen der Fahrtrichtung auf dem Standstreifen und konnte ihn nach etwa 4,5 Kilometern zum Anhalten bewegen. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten eine Atemalkoholkonzentration von 1,82 Promille beim 64-jährigen Unfallverursacher fest. Den Führerschein und die Fahrzeugschlüssel durfte der 64-Jährige zunächst den Beamten übergeben. Gegen den Renault-Fahrer wurde ein entsprechendes Verfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell