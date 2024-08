Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Emsbühren - Illegal Müll entsorgt

Emsbühren (ots)

Am Donnerstag gegen 17 Uhr kam es an der Straße Mehringen in Emsbüren zu einem Vorfall, zu dem die Polizei nun Zeugen sucht. Bislang unbekannte Täter entsorgten in der Nähe eines dortigen Feldweges mehrere Kanister vermutlich mit Chemikalien. Anschließend flüchteten sie in einem roten Pritschenwagen mit schwarzer Plane und niederländischen Kennzeichen. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle in Lingen unter der Telefonnummer 0591/870 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell