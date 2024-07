Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Hakenkreuz in Holzbank eingebrannt

Lingen (ots)

Am 16.07.2024 wurde der Polizei mitgeteilt, dass in eine Holzbank in der Fokkestraße ein Hakenkreuz eingebrannt wurde. Die Bank befindet sich am dortigen Kanalufer. Der Tatzeitraum kann aktuell nicht näher bestimmt werden. Die Sachbeschädigung wirkt jedoch relativ frisch.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Lingen in Verbindung zu setzen. / eot

