POL-EL: Meppen - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Niederlangen (ots) - In der Zeit von Mittwoch, 18 Uhr bis Freitag, 16:20 Uhr kam es in der Lindenstraße zu Einbrüchen in Landmaschinen. Bislang unbekannte Täter verschafften sich Zutritt zu zwei Landmaschinen und entwendeten aus diesen die GPS-Einheiten im Wert von 40.000 Euro. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Haren unter der Rufnummer 05932 - 72100 zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

