Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Landkreise Emsland und Grafschaft Bentheim: Auf einen Kaffee mit der Polizei

Bild-Infos

Download

Lingen (ots)

Im Juni und Juli können Bürgerinnen und Bürger wieder bei einer kostenlosen Tasse Kaffee mit ihrer Polizei in entspannter Atmosphäre in Kontakt kommen. Hierzu tourt das 'Kaffeemobil' der Polizei durch das Emsland und die Grafschaft Bentheim. Bei einer Tasse Kaffee möchten wir wissen, was die Menschen bewegt. Hierzu laden wir alle herzlich ein und spendieren einen leckeren Kaffee unter dem Motto 'Coffee with a Cop'", erklären Hiltrud Frese und Heike Bahr vom Präventionsteam der Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim. "Ganz egal, ob Sie eine Frage haben, einen wichtigen Hinweis geben wollen, Kritik äußern möchten oder sich einfach nur austauschen wollen, wir haben ein offenes Ohr für Sie. An diesen Tagen werden auch Gesprächspartner der örtlichen Polizeidienststellen und Experten der Kriminal - und Verkehrsprävention zur Verfügung stehen. Kommen Sie gerne vorbei und besuchen Sie uns. Wir freuen uns auf viele interessante Bürgergespräche", die beiden Beamtinnen weiter.

Termine und Standorte:

Nordhorn:

13.06.2023, 09:00-12:30 Uhr, Uelsen - Aldi-Markt 14.06.2023, 9:00-12:30 Uhr Nordhorn - Innenstadt/Wochenmarkt 15.06.2023, 9:00-12:30 Uhr Nordhorn, Marktplatz Blanke 16.06.2023, 9:00-12:30 Uhr Schüttorf, Einkaufszentrum

Papenburg:

19.06.2023: Aschendorf, Parkplatz Combi/ Aldi von 10.30 Uhr - 14.30 Uhr 20.06.2023: Sögel, Marktplatz von 11.00 Uhr - 15.00 Uhr 21.06.2023: Dörpen, Parkplatz Combi/ Aldi von 10.00 Uhr - 14.00 Uhr 22.06.2022: Werlte, Wochenmarkt von 10.30 Uhr - 14.30 Uhr 23.06.2022: Papenburg, Wochenmarkt von 08.00 Uhr - 13.00 Uhr

Lingen:

03.07.2023, ca. 09:00-12:00 Uhr, Spelle- Lidl Markt 03.07.2023, ca. 12:30 - 15:00, Lingen, Lidl Markt, Lindenstraße

04.07.2023, ca. 09:00-12:00 Uhr, Salzbergen-Aldi/Combi Markt 04.07.2023, ca. 12.30-15:00 Uhr, Emsbüren- Aldi Markt

05.07.2023, ca. 09:00-12:00 Uhr, Lingen, Aldi Markt Meppener Str. 05.07.2023, ca. 12.30 - 15:00 Uhr, Lingen, Aldi Markt Friedrichstraße

06.07.2023, ca.09:00-12:00 Uhr, Freren Lengerich, Lidl Markt 06.07.2023, ca. 12:30-15:00 Uhr, Lengerich, Aldi Markt

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell