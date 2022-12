Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Wietmarschen - Öffentlichkeitsfahndung nach einem Angriff auf eine junge Frau

Wietmarschen (ots)

Am 13. Februar dieses Jahres kam es gegen 21.55 Uhr in Wietmarschen in der Nachtigallstraße zu einem überfallartigen Angriff auf eine junge Frau. Die 33-Jährige schrie daraufhin um Hilfe, sodass ein Anwohner darauf aufmerksam wurde und der Frau zur Hilfe eilte. Daraufhin entfernte sich der Täter in unbekannte Richtung.

Nach intensiver Ermittlungsarbeit ist die Polizei nun auf der Suche nach der auf dem Bild dargestellten männlichen Person, deren Identitätsfeststellung zur Aufklärung der Sache erforderlich ist. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei in Lingen unter 0591/870 in Verbindung zu setzen.

