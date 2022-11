POL-EL: Lingen - Polizeiinspektion lädt zum internationalen Benefizkonzert ein

Spelle / Lingen (ots) - Ein 24-jähriger Mann aus Spelle beschäftigte die Polizei am Freitagabend ab 23:00 Uhr in Spelle und Lingen. Der aggressive Mann geriet zunächst in einer Gaststätte am Markelo Platz in Spelle mit einem 34-Jährigen in eine körperliche Auseinandersetzung, in der er die Kleidung seines Gegenübers zeriss. Er sollte dann beim anschließenden ...

mehr