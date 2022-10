POL-EL: Sögel - 65-Jähriger weiterhin vermisst (mit Foto)

Schapen (ots) - Wie berichtet, kam es am gestrigen Dienstagmorgen zu einem schweren Verkehrsunfall in Schapen. Ein 51-jähriger Radfahrer zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Wie das Klinikum Osnabrück nun mitteilt, verstarb der Mann aus Schapen am gestrigen Abend an den Folgen seiner schweren Verletzungen. Der 56-jährige Fahrer eines LKW fuhr in Schapen auf der ...

