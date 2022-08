Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Zeugen gesucht

Nordhorn (ots)

Am Mittwoch kam es gegen 8.30 Uhr an der Nordhorner Straße zu einem Verkehrsunfall. Eine bislang unbekannte Fahrerin eines weißen Pkw war auf der B403 in Richtung Neuenhaus unterwegs. Als sie nach links in den Grenzweg abbog, übersah sie eine 57-jährige Radfahrerin, die den Radweg in Richtung Nordhorn befuhr. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, bremste die Radfahrerin stark ab und kam dabei zu Fall. Die Autofahrerin setzte ihre Fahrt fort, ohne sich um die Frau zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921/3090 zu melden.

