Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Geeste - Achtung - Neue Hinweise zur Bekleidung des Täters

Geeste (ots)

Wie wir bereits berichteten, fahndet die Polizei Emsland / Grafschaft Bentheim mit Hochdruck nach dem 25-jährigen Zabiullah Nouri. Herr Nouri hat in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag eine 19-Jährige mit mehreren Messerstichen lebensgefährlich verletzt.

Nach aktuellen Erkenntnissen war der Verdächtige am 12. Mai zwischen 10.56 Uhr und 11.27 Uhr in Münster am Bahnhof. Dabei wurde der Verdächtige aufgezeichnet (siehe Bilder). Er stieg um 11.27 Uhr in den Zug (RE) in Richtung Düsseldorf. Der Tatverdächtige ist bekleidet mit einem schwarzen Hoodie und einer schwarzen Puma-Jogginghose. Er trug einen schwarzen Nike-Rucksack (weiße Aufschrift). Wer Hinweise zum Aufenthalt der Person geben kann, meldet sich bitte umgehend unter der Telefonhotline 0591/87 400 oder bei einer örtlichen Polizeidienststelle.

