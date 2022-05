POL-EL: Geeste - Öffentlichkeitsfahndung nach versuchtem Tötungsdelikt

Haren (ots) - Am Mittwoch in der Zeit zwischen 13:30 Uhr und 13:40 Uhr kam es am Kreisverkehr der Wesuweer Straße/ Straße Krüssel zu einem Verkehrsunfall. Eine 14-jährige Fußgängerin überquerte den Kreisverkehr in Richtung Krüssel und wurde von einem gelben PKW, der aus Richtung Hebelermeer kam, erfasst. Durch den Zusammenstoß verletzte sich die Fußgängerin leicht. Der Unfallverursacher, der in einem gelben PKw ...

