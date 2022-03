POL-EL: Haren - Verkehrsunfall

Sögel (ots) - Am 22. März kam es gegen 21.50 Uhr in Sögel in der Straße Gewerbeweg zu einem Brand in einer Industriehalle. Vermutlich durch einen technischen Defekt geriet der Dachstuhl des Gebäudes in Brand. Die Feuerwehr Sögel war mit sieben Fahrzeugen und 35 Einsatzkräften vor Ort. Die Höhe des Schadens steht bislang noch nicht fest. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Rückfragen ...

