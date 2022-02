Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Bad Bentheim - Diebstahl im Schwimmbad

Bad Bentheim (ots)

Am Samstag in der Zeit von 13.30 bis 15.15 Uhr kam es in einem Badepark in der Straße Zum Ferienpark zu einem Diebstahl. Bislang unbekannter Täter entwendeten aus einem verschlossenem Spind unter anderem ein Handy und eine Geldbörse. Der Sachschaden ist bislang noch unbekannt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Bad Bentheim unter der Telefonnummer 05922/9800 zu melden.

