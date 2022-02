Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Zeugen nach schweren Unfall mit zwei Pedelec-Fahrern gesucht

Papenburg (ots)

Am Sonntag kam es gegen 17:30 Uhr zu einem schweren Unfall mit zwei Pedelec-Fahrern. Ein 51-Jähriger und ein 56-Jähriger befuhren mit ihren E-Bikes den Radweg entlang des Gasthauskanals in Fahrtrichtung Grader Weg. In Höhe der dortigen Polizeidienststelle kollidierte der 51-Jährige aus bislang unbekannter Ursache frontal mit dem Mast einer dort befindlichen Ampelanlage und stürzte. Im Anschluss fuhr der 56-jährige Radfahrer über das E-Bike des gestürzten Radfahrers und fiel ebenfalls zu Boden. Der 51-Jährige wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Der 56-jährige Pedelec-Fahrer wurde leicht verletzt. Die Polizei Papenburg bittet Zeugen, die Angaben zu dem Verkehrsunfall machen können, sich unter der Telefonnummer 04961/9260 zu melden.

