POL-EL: Haselünne - Schwerer Unfall auf B 213

Haselünne (ots)

Am frühen Sonntagmorgen kam auf der Lingener Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 19-jähriger Mann aus Haselünne war gegen 05.25 Uhr mit seinem Audi A4 in Richtung Haselünne unterwegs als er aus ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und nach rechts von der Fahrbahn abkam. Dort kollidierte der Audi mit mehreren Bäumen. Der 19-Jährige wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Schadenshöhe wird auf etwa 30.000 Euro geschätzt.

