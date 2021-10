Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Emlichheim - Opel beschädigt

Emlichheim (ots)

Am Freitag kam es auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Weidenstraße in Emlichheim zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte gegen 10.30 Uhr vermutlich bei Ein- oder Ausparke einen dort abgestellten Opel Adam. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Emlichheim unter der Rufnummer 05943/92000 zu melden.

