Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Maskierter Einbrecher entwendet Handy

Papenburg (ots)

Gestern am frühen Morgen kam es zu einem Raub in einem Café an der Dechant-Schütte-Straße in Papenburg. Ein bislang unbekannter, maskierter Täter betrat das Café wohlmöglich mit einer Waffe. Ein Zeuge, der nach ihm in das Café ging, alarmierte die Polizei als er den Täter sah. Der Unbekannte entwendete das Handy einer Mitarbeiterin, die sich während der Tatzeit im hinteren Bereich des Cafés aufhielt. Danach flüchtete der Täter in unbekannte Richtung. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Papenburg unter der Rufnummer 04961/9260 zu melden.

