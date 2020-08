Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Bad Bentheim - Motorradfahrer lebensgefährlich verletzt

Bad Bentheim (ots)

Heute Morgen kam es auf der Straße Im Sieringhoek in Bad Bentheim zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Motorradfahrer lebensgefährlich verletzt wurde. Ein 59-Jähriger befuhr mit seinem Lkw die Straße Im Sieringhoek in Richtung Bad Bentheim. Als er nach links auf eine Hofeinfahrt abbog, übersah er einen 27-Jährigen, der mit seinem Motorrad die Straße in entgegenkommender Richtung befuhr. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der Motorradfahrer lebensgefährlich verletzt wurde. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt.

