Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Sögel - Täter erbeuten Bargeld

Sögel (ots)

Bereits am 24. Februar haben unbekannte Täter in der Raiffeisenbank an der Straße Am Markt in Sögel widerrechtlich mehrere Bargeldabhebungen durchgeführt. Das Portemonnaie mit samt der EC-Karte hatten sie zuvor unterschlagen. Die Polizei Sögel sucht nun mit einem Bild nach den beiden Tätern. Hinweise werden unter der Rufnummer (05952)93450 entgegengenommen.

