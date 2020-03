Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Spelle - Vermisster benötigt dringend medizinische Hilfe

Spelle (ots)

Seit Dienstagmittag wird der 60-jährige Alexander W. aus Spelle vermisst. Er hat sich vermutlich mit dem Fahrrad gegen 12 Uhr von seinem Wohnhaus an der Schapener Straße in unbekannte Richtung entfernt. Seither hat es keinen Kontakt mehr zu ihm gegeben. Er benötigt dringend medizinische Hilfe. Alexander W. ist 1,81 Meter groß und von korpulenter Statur. Er trägt vermutlich ein hellgraues Cappy, einen schwarzen Pullover mit grauer Steppweste sowie eine schwarze Hose und graue Schuhe. Hinweise nimmt die Polizei in Spelle unter der Rufnummer (05977)929210 entgegen.

