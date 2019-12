Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Spahnharrenstätte - Vandalismus im Ortskern

Spahnharrenstätte (ots)

Unbekannte Täter haben in der Nacht zu Samstag gleich mehrere Sachbeschädigungen begangen.

Am Höger Weg rissen sie in Höhe des dortigen Sportplatzes mehrere Leitpfosten und ein Straßenschild aus dem Boden. Im Bereich der Hauptstraße und am Mühlenweg wurden Absperrbaken samt Notfallbeleuchtung in einen Versorgungsgraben geworfen und zum Teil zerstört. An einer Baustelle demontierten sie Gefahrenschilder und beschädigten den Zaun eines Anwohners. Der Gesamtschaden lässt sich derzeit noch nicht beziffern.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Sögel unter der Rufnummer (05952)93450 in Verbindung zu setzen.

