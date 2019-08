Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haren - Versuchter Einbruch in Wohnhaus

Haren (ots)

Bereits am vergangenen Freitag ist es zwischen 12:00-15:00 Uhr zu einem versuchten Einbruch in ein Wohnhaus an der Oberlangener Straße gekommen.

Ein Zeuge beobachtete dabei zwei Personen, die versuchten durch die Eingangstür in das Haus einzudringen. Als die Täter den Zeugen bemerkten, ließen sie von ihrem Vorhaben ab und verließen fluchtartig die Örtlichkeit. Sie fuhren mit einem blauen Bulli in unbekannte Richtung davon.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Haren unter der Rufnummer (05932)72100 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell