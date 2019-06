Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - 82-Jährige Frau vermisst

Nordhorn (ots)

Seit Freitagmittag wird in Nordhorn die 82-Jährige Elisabeth L. vermisst. Die Seniorin wurde zuletzt gegen 14 Uhr an der Friedrich-Ebert-Straße gesehen. Sie leidet unter beginnender Demenz. Frau L. kennt sich in Nordhorn nach wie vor sehr gut aus, ist allerdings auch gelegentlich mit dem Bus in Richtung Lingen oder Emlichheim unterwegs. Sie ist etwa 1,65 bis 1,70 Meter groß, hat graues seitlich gescheiteltes Haar und trägt eine Brille mit Goldrand. Wer Frau L. gesehen hat oder antrifft, melde sich bitte umgehend unter (05921)3090 bei der Polizei Nordhorn.

