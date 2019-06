Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Sögel - Straßenverkehrsgefährdung

Sögel (ots)

Am Sonntag, 09.06.2019, Gegen 14.50 Uhr kam es in Sögel durch eine PKW-Fahrerin zu Straßenverkehrsgefährdungen. Die Fahrerin eines weißen Mercedes Benz befuhr diverse Straßen in Sögel. Aufgrund ihrer auffälligen Fahrweise sollte sie durch eine nachfolgende Polizeibeamte angehalten und kontrolliert werden. Haltezeichen der Polizeibeamten wurden von der Mercedes-Fahrerin ignoriert. Daraufhin entschlossen sich die Polizeibeamten auch das Blaulicht und das Martinshorn des Funkstreifenwagens einzuschalten. Die 34-jährige Mercedes Fahrerin kommt mit ihrem Fahrzeug immer wieder in die Gegenfahrbahn, so dass entgegenkommende Fahrzeuge abbremsen bzw. ausweichen müssen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Diese Fahrzeugführer aber auch weitere Zeugen des Vorfalls werden nunmehr aufgefordert, sich bei der Polizei in Papenburg (04961-9260) zu melden. /eot

