POL-EL: Salzbergen - Wem gehört dieser Ehering?

Am 04.06.2019 wurde durch die Polizei Salzbergen ein amtsbekannter Radfahrer kontrolliert. Bei der Kontrolle stellten die Beamten einen goldenen Fingerring in Damengröße bei der männlichen Person fest. Der Ring trägt die Inschrift "Karl 29.8.69". Es besteht der Verdacht, dass der Ring aus einer Straftat stammt. Es ist zu vermuten, dass der Ring einer Frau gehört und es sich bei dem eingravierten Datum um das Datum der Eheschließung (evtl. kirchlich) handelt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu der Eigentümerin des Rings geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Salzbergen unter der Rufnummer 05976 1088 in Verbindung zu setzen. /eot

