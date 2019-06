Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - PKW-Tür beschädigt

Meppen (ots)

Am Montag kam es in der Zeit von 06:30 Uhr bis 14:30 Uhr auf dem Parkplatz des K+K in der Marienstraße zu einer Beschädigung einer PKW-Tür (Jaguar, schwarz). Der Verursacher parkte dabei mit seinem PKW neben dem Jaguar und beschädigte beim Öffnen seiner Tür die Tür des Jaguars. Der Verursacher entfernte sich von der Örtlichkeit ohne sich um den entstanden Sachschaden zu kümmern. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Meppen unter der Rufnummer 05931 949 0 in Verbindung zu setzen. / eot

