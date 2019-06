Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Fahrerflucht

Papenburg (ots)

Am 06.06.2019 eignete sich in der Straße Hauptkanal links auf dem dortigen Carre Parkplatz ein Verkehrsunfall. Die Fahrerin eines weißen Hyundai parkte ihr Fahrzeug gegen 06.30 Uhr auf dem genannten Parkplatz. Als sie dann gegen 12.50 Uhr zu ihrem Hyundai zurückkehrte stellte sie Beschädigungen hinten links an der Stoßstange fest. Der Schaden wird auf ca. 500 EURO geschätzt. Der Verursacher hatte sich vom Unfallort entfernt, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Papenburg unter der Rufnummer 04961 9260 in Verbindung zu setzen. / eot

